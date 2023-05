Texas: Geländwagen fährt in Menschengruppe – 7 Tote

Von Euronews

Ein SUV-Fahrer ist in Texas in eine Gruppe von Menschen gefahren. Sieben von ihnen überlebten die Kollision nicht. Unklar ist, ob es sich um Absicht handelte.

Bei einem schweren Unfall im Süden der USA sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr der Stadt Brownsville im Bundesstaat Texas mit. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf Behörden, ein Geländewagen sei in eine Gruppe von Menschen gefahren. Diese hätten an einer Bundeshaltestelle nahe einer Unterkunft für Migranten gewartet. Der Fahrer wurde festgenommen. Ob er absichtlich in die Gruppe fuhr oder die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.