Pinguine wollen "etwas Fischiges" von Santa

Im Londoner Zoo werfen die Pinguine ihre Briefe an den Weihnachtsmann in den Kasten. Das Ganze ist Teil von Weihnachtsspiel und -spaß für die Besucher, Kinder und Erwachsene. Pinguin-Fachpflegerin Jessica Jones sagt, sie sei sich sicher, dass der Weihnachtsmann in diesem Jahr wieder "etwas Fischiges" für die Pinguine bringen wird. Das haben sie sich nämlich in ihren Briefen zum Nordpol gewünscht.