Omikron-Schock in Frankreich & Griechenland - Euronews am Abend 28.12.

🙂 Hallo!

😷 Diese Infektionszahlen schicken eine Schockwelle durchs Land: 180.000 Ansteckungen in 24 Stunden in Frankreich. Dabei hatte die Regierung gerade erst entschieden, die Coronaregeln vor Januar nicht zu verschärfen.

🦠 Auch in Griechenland bereitet Omikron enorme Sorgen.

💥 Böller zu verkaufen ist in Deutschland verboten, aber einige fahren ganz einfach über die Grenze und decken sich dort ein.

👮‍♂️ Was tun gegen gefälschte Impf-Pässe in Europa?

🔴 In Russland ist die wichtige Nichtregierungsorganisation MEMORIAL verboten worden.

🌈 Und so leben erfolgreiche TikToker:innen in einer WG in Mailand.

🐳 Wir wünschen einen guten Abend! Auf Telegram verschicken wir jeden Abend einen Newsletter direkt aus der Redaktion - Sie finden uns dort unter @euronewsde