Kampf gegen Omikron: Spanien setzt auf Masken - Euronews am Abend 22.12.

💙 Guten Abend!

🦠 Der Kampf gegen Omikron in Europa: Wieder Maskenpflicht im Freien in Spanien - Rekordzahl an Infektionen in Großbritannien.

Und wie geht der Streit zwischen Lauterbach und Wieler weiter?

🇨🇭 Auch in der Schweiz ist das exponentielle Wachstum wegen Omikron bereits Realität - laut Virologin Eckerle wird das keine Welle, sondern eine Wand.

😷 Nicht so schlimm wie im vergangenen Jahr: So wird Weihnachten in Athen - der Bericht unserer Kollegin vor Ort.

🔴 Annalena Baerbock empfängt Jean Asselborn - es geht vor allem um Russland und die Ukraine.

🏬 🏭 In welchen Städten in Europa ist die Luftverschmutzung am schlimmsten?

🚁 Ein General hat sich nach einem Helikopter-Absturz gerettet: er musste 12 Stunden schwimmen.

🏎 Mick Schumacher tritt in die Fußstapfen des Vaters - bei Ferrari.

🍎🥬 Und wir sagen TSCHÜSS - bis morgen!