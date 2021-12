🌍 Guten Abend!

😷 Die WHO sieht einen Tsunami der Ansteckungen. Die Zahl der Ansteckungen steigt in Dänemark, Portugal, Großbritannien und Australien. Und schon wieder ein Negativ-Rekord: Frankreichs Gesundheitsminister spricht von einer "Flutwelle" der Infektionen. Doch die Weihnachtsferien gehen wie geplant am kommenden Montag zu Ende.

🔴 Wie ist das mit den Corona-Zahlen in Deutschland?

🦠 "Omikron hat mich erwischt" - Ein Wissenschaftsjournalist berichtet, wie sich die neue Variante anfühlt.

🖤 "Endlich positiv" hatte sich der Niederländer Robin Fransman gefreut - jetzt ist er an Covid-19 gestorben.

🌋 85 Tage Vulkanausbruch auf La Palma - so hat sich die Insel verändert: die beeindruckendsten Bilder.

☃️ Richtig frostig ist es dagegen derzeit in Wladiwostok - Schauen Sie sich mal diese tiefgefrorenen Autos an.

⭐️ Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen Abend - bei derzeit 13 Grad in Lyon!