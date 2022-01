Tödliche Schüsse im Hörsaal in Heidelberg - Euronews am Abend 24.01.22

Guten Abend!

Der Schock geht weit über Heidelberg hinaus nach den tödlichen Schüssen in einem Hörsaal.

Corona-Gipfel in der Omikron-Welle: Das hat Olaf Scholz mit den Chefinnen und Chefs der Länder beschlossen.

In der Schweiz hat die Armee offenbar massenweise teure, aber mangelhafte Masken verteilt.

Wegen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine will die NATO Truppen in den Osten verlegen.

In Burkina Faso hat das Militar geputscht. Wie geht es weiter?

Mutige Christinnen und Christen mit einem öffentlichen Coming Out - in Wie Gott uns schuf - in der ARD.

Das juristische Tauziehen um Julian Assange geht in eine neue Runde.

Nach Foto mit anderer Frau: Infantin Cristina von Spanien lässt sich vom zuvor verurteilten Iñaki Urdangarin scheiden.

Es tobt der Streit um in Melbourne verbotene Solidaritäts-T-Shirts - für Peng Shuai.

