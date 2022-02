Inflation in den 19 Euro-Ländern erreicht mit 5,1 % den dritten Monat in Folge ein Rekordniveau

Die Inflation, die durch die hohen Öl- und Gaspreise angeheizt wird, hat in Europa im dritten Monat in Folge ein Rekordniveau erreicht, was die Verbraucher weiter belastet und die Frage nach künftigen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank aufwirft.

In den 19 Ländern, die den Euro verwenden, stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 5,1 Prozent im Jahresvergleich, wie die Statistikbehörde der Europäischen Union Eurostat am Mittwoch mitteilte. Die Zahl brach einen Rekord von 5 Prozent im Dezember und 4,9 Prozent im November und war die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997.

Wieder einmal spielten die steigenden Energiepreise eine wichtige Rolle. Die Ölpreise sind gestiegen, da sich die Weltwirtschaft von den strengsten COVID-19-Beschränkungen erholt hat, während die Erdgaspreise in Europa aufgrund der erschöpften Winterreserven, der geringeren Lieferungen aus Russland und der Befürchtung eines erneuten militärischen Vorgehens Moskaus gegen die Ukraine in die Höhe geschossen sind.

Die hohen Inflationsraten haben dazu geführt, dass die für Donnerstag angesetzte Sitzung der Europäischen Zentralbank stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat erklärt, dass ein Großteil der Inflation auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen ist, die mit der Zeit abklingen dürften.

Daher sei es "sehr unwahrscheinlich", dass die Bank die Zinssätze in diesem Jahr anheben werde - das typische Gegenmittel der Zentralbanken gegen übermäßige Inflation. Analysten zufolge werden die Märkte darauf achten, ob sich die Aussichten der Bank ändern.

Die Bank geht davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr stark zurückgehen und in den Jahren 2023 und 2024 auf 1,8 % sinken wird.

Zu den vorübergehenden Faktoren gehören Engpässe bei der Lieferung von Teilen und Rohstoffen, die das Warenangebot einschränken und die Preise in die Höhe treiben, sowie Vergleiche mit den extrem niedrigen Energiepreisen während der schlimmsten Zeit der Pandemieabschwächung. Diese Vergleiche werden mit der Zeit aus den Inflationsstatistiken verschwinden.

Die Haltung der Bank steht in krassem Gegensatz zu der der US-Notenbank, die angesichts einer Inflation, die ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, bereits im März eine Reihe von Zinserhöhungen ankündigen könnte.