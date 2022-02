Putin auch beim Rosenmontagszug dabei - als Karikatur

Mindestens zwei Wagen beim Rosenmontagszug in Köln werden als Hauptfigur den russischen Präsidenten Putin haben und er wird sein Fett abkriegen. Putin ist nicht das erste Mal "dabei". Schon in früheren Jahren war er Zielscheibe von Spott im Fasching. In diesem Jahr findet der Zug in der Fußballarena statt, wegen der Pandemie.