Steinstatue kehrt nach 150 Jahren zur Osterinsel zurück

Eine Steinstatue von der Osterinsel kehrt dorthin zurück. Gut 150 Jahre lang verbrachte die "Moai-Statue" in einem Museum in der chilenischen Hauptstadt Santiago. Vorausgegangen war eine jahrelange Kampagne, damit diese und andere von der Osterinsel wegtransportierte Steine wieder zurückkommen.

Vertreter der Bewohner der Osterinsel, der Rapanui, waren nach Santiago gereist. Verónica Tukihito sagt: "Für mein Volk und für mich ist diese Rückführung sehr wichtig. Es ist für unsere Identität wichtig, dass alle Stücke in die Heimat, auf die Osterinsel, zurückkehren."

Aus Dank und vor Freude, dass die Statue zurückkehrt, hatten die Rapanui einen Tanz vorbereitet.

Die Osterinsel liegt gut 3220 Kilometer von der chilenischen Küste entfernt. Dort gibt es Tausende Steinstatuen.

Die Statue, die jetzt zurückkehrt, wiegt 715 Kilogramm und wurde per Lastwagen in den Hafen von Valparaiso gebracht. Sie tritt nun ihre 5 tägige Reise auf einem Schiff der chilenischen Marine zur Osterinsel an. Einmal dort angekommen, wird sie im Anthropologischen Museum Padre Sebastian Englert stehen.