Ukrainische Flüchtlinge: Berlin bereitet sich auf 20 000 vor

Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin haben einige Hundert Menschen für ein Ende des Krieges in der Ukraine demonstriert. Sie forderten Hilfe für die Bevölkerung in dem Land und drastische Strafen für Russland.

Am Sonntag nahmen nach Polizeiangaben zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor mehr als 100 000 Menschen an einer Großkundgebung teil.

Gegen den Krieg in der Ukraine: Mehr als 100.000 bei Friedensdemo in Berlin

Einige Flüchtlinge aus der Ukraine sind auch in der deutschen Hauptstadt eingetroffen. Wie viele kommen werden, wisse man nicht, so die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die Behörden wollen sich auf die Aufnahme von zunächst 20 000 Menschen vorbereiten.