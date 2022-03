In Sankt Petersburg sind erneut Dutzende Menschen bei Anti-Kriegsdemonstrationen festgenommen worden. Zuvor hatte der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny auf Twitter die Bevölkerung dazu aufgerufen, gegen den Einmarsch in die Ukraine zu protestieren. Allein in St. Petersburg sind bislang mehr als 2000 Menschen festgenommen worden.

Auch andere prominente Russen haben sich gegen den Krieg zu Wort gemeldet, wie der russische Autor Dmitri Gluchowski.

"Warum entscheiden sie für uns, was wir bekämpfen sollen oder nicht. Was passiert, ist einfach unsinnig. Es ist ein Chaos", sagt ein junger Ingenieur, der an der Demonstration teilnimmt.

"Ich bin gegen den Krieg, mein Mann ist Ukrainer, ich bin russisch, wir haben einen Sohn der halb Ukrainer, halb Russe ist. Ich bin dagegen, unsere Brüder zu töten", erklärt die Geschäftsfrau Elena Maksiniuk.

Auch eine 77-jährige Künstlerin und Aktivistin war unter denjenigen, die von der Polizei abgeführt wurden. In ganz Russland haben Tausende von Menschen - trotz Drohungen seitens der Behörden - gegen den Krieg in der Ukraine protestiert.