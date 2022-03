Ukraine-Krieg: 1 Million Menschen haben ihr Land schon verlassen

VW stoppt vorerst sein Russland-Geschäft wegen des Krieges in der Ukraine. "Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen“, heißt es in einer Mitteilung aus der Zentrale in Wolfsburg.

Volkswagen hat Werke in Kaluga südwestlich von Moskau und im weiter östlich gelegenen Nischni Nowgorod. An beiden Standorten werde die Produktion bis auf Weiteres eingestellt.