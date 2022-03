Krieg in der Ukraine: Angst wegen AKW - Euronews am Abend 04.03.22

🌍 Guten Abend!

💥Die Bombardierung des AKW im südukrainischen Saporischschja schickt Schockwellen durch ganz Europa. An diesem Freitag ist ein Ausbildungsgebäude auf der Anlage des größten Atomkraftwerk Europas vonrussischem Beschuss getroffen worden.

📷 Unsere Reporterin Valérie Gauriat ist jetzt in Lwiw , das Foto oben zeigt Kinder in der Metro in Kiew.

📺 Wer in Russland Fake News verbreitet, dem drohen jetzt 15 Jahre Haft. Aber was bedeutet Lügen in einem Land, in dem der Krieg nur Spezialoperation genannt werden darf?

👮🏼 Racial Profiling in Deutschland? Freiwillige Helferinnen und Helfer berichten, wie Flüchtlinge im Zug von der Polizei herausgepickt werden - wegen ihrer Hautfarbe.

🚘 Die Giga-Factory von Elon Musk in Brandenburg kann an den Start gehen - ganz bald sollen dort Tesla produziert werden.

☮️ Und wir sagen TSCHÜSS mit dem Song, der an diesem Freitag überall in Europa gespielt wurde: "GIVE PEACE A CHANCE"

