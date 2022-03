Tag 6 des Kriegs in der Ukraine - Euronews am Abend am 01.03.22

Guten Abend!

Am Tag 6 des Kriegs in der Ukraine überschattet die Angst vor dem mehr als 60 Kilometer langen russischen Konvoi, der auf US-Satellitenbildern zu sehen ist und der auf die Hauptstadt zusteuert, die Gedanken. Doch es hat auch verheerede Angriffe in Charkiw und in Kiew gegeben.

Die Euronews-Reporterin in Kiew hat mit den Freiwilligen gesprochen, die die Hauptstadt bis zum Ende verteidigen und den russischen Truppen "die Hölle auf Erden" bereiten wollen.

Eine emotionale Rede von Wolodymyr Selenskyj per Videoschalte im EU-Parlament. Er fordert weiterhin eine rasche Aufnahme seines Landes in die Europäische Union.

Richtet sich die reiche Elite in Russland wegen des Kriegs und der Sanktionen jetzt gegen Wladimir Putin? Bisher erheben sich nur wenige Stimmen gegen die Militäroperation in der Ukraine - und hunderte Demonstrierende sind beretis festgenommen worden.

Wie ergeht es Studierenden aus nicht europäischen Ländern, die versuchen, aus der Ukraine zu fliehen?

Nach den Polizistenmorden von Kusel gibt es nur noch einen Verdächtigen.

