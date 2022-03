Odessa: Opernmusiker singen für eine Flugverbotszone

Mitglieder des Nationalen Opern- und Balletttheaters von Odessa haben mit einem Open-Air-Konzert eine Flugverbotszone über der Ukraine gefordert.

Sie sangen die ukrainische Nationalhymne, ein Fragment aus "Nabucco" von Giuseppe Verdi, und die patriotische Hymne "Gebet für die Ukraine" des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko.

"Das Team unserer Oper appelliert heute mit einer gemeinsamen Stimme: Hört auf uns und schließt den Himmel über der Ukraine! Rettet das Leben der Menschen!", sagte die Solistin Yulia Tereshchuk.

Der stellvertretende Dirigent und Hornspieler Anatoliy Pastukhov sagte: "Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, an Gott und die Chefs aller führenden Staaten: Schließt den Himmel über uns! Lasst uns in Frieden leben! Um den Rest kümmern wir uns selbst."

"Nach dem Krieg werden wir uns in unserem Theater treffen. Wir laden alle in unser Theater ein", gab sich Anatoliy Pastukhov optimistisch.

Die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer bereitet sich auf einen russischen Angriff vor. Die östlichen Städte Charkiw und Mariupol wurden von russischen Luft- und Raketenangriffen bereits schwer getroffen.