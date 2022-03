Was tun für die kriegsgebeutelte Ukraine? Euronews am Abend am 17.03.22

Guten Abend!

Die Minen sprechen Bände. Auf dem Foto oben sind Beschäftigte eines Krankenhauses in Kiew zu sehen, die sich in einem Schutzraum aufhalten müssen. Doch in anderen ukrainischen Städten ist die Lage noch dramatischer als in der Hauptstadt.

Charkiw ist wie "Walking dead" - das berichtet ein freiwilliger Helfer aus der Stadt. die fast alle verlassen haben.

Ein IT-Experte aus Finnland bildet in der Ukraine Freiwillige aus - und zeigt ihnen den Umgang mit der Kalaschnikow.

Immer nur: "Wirtschaft, Wirtschaft" - Der Präsident der Ukraine geht mit Deutschland hart ins Gericht. Hier können Sie Selenskyjs gesamte Rede sehen und lesen.

Bestellt und nicht abgeholt - vom Schicksal der "Wunschbabys" in Kiew, die nicht zu ihren Eltern können.

Warum auch in Georgien die Angst umgeht.

In Deutschland sollen jetzt fast alle Corona-Regeln wegfallen - doch beim Treffen mit Olaf Scholz kam es zum Eklat mit den Länderchefinnen und -chefs.

