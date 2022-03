Französische Konzerne unter Druck wegen Geschäften in Russland

Anfang dieser Woche zerstörte eine russische Rakete ein riesiges Einkaufszentrum in Kiew und tötete mehrere Menschen. Das Gebäude wurde in Schutt und Asche gelegt und mit ihm mehrere Geschäfte, darunter auch das von Leroy-Merlin. Die französische Baumarkt-Kette steht seitdem in der Kritik, weil sie sich weigert, ihre Geschäfte in Russland einzustellen.

Der ukrainische Abgeordnete Oleksiy Goncharenko filmte sich inmitten der Trümmer, um „zu versuchen, die Entscheidung der Gruppe zu beeinflussen, weiterhin Steuern in Russland zu zahlen und damit den Krieg zu unterstützen“ , wie er sagte.

Auf dem Instagram-Account des Unternehmens in der Ukraine starteten die Mitarbeiter eine Petition, in der sie dazu aufriefen, "den Verkauf in Russland zu stoppen". Auf Seiten des Konzerns herrscht absolutes Schweigen. Ihr Eigentümer, der Familienverband Mulliez, besitzt zahlreiche Handelsketten, darunter auch die in Russland gut etablierten Auchan-Supermärkte.

Frankreich ist in der Tat der erste ausländische Arbeitgeber auf russischem Boden. Und auch auf andere französische Unternehmen wird mit dem Finger gezeigt. Sanofi, Danone oder auch der Autohersteller Renault. In den sozialen Netzwerken rufen einige zum Boykott auf.

Besonders stark ist der Druck auf Totalenergie."Total hilft , die Kriegsmaschinerie des Kremls zu finanzieren", beklagte der Europaabgeordnete Raphael Glucksmann vor wenigen Tagen.

Der Vorstandsvorsitzende des französischen Öl- und Gasriesen sagte heute, dass er nicht auf russisches Gas verzichten könne. Aber er hat versprochen, den Kauf von russischem Erdöl bis spätestens Ende des Jahres einzustellen.