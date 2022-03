Düstere Prognosen: Inflation in Deutschland steigt auf 7,3%

Im März ist die Inflation in Deutschland um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - solche Werte gab es seit mehr als 40 Jahren nicht. Ökonom Volker Wieland, der die Regierung berät, hält angesichts von Russlands Krieg in der Ukraine auch zweistellige Inflationsraten für möglich.

Die Wirtschaftsweisen schrauben ihre Wachstumsprognose um die Hälfte zurück und Wieland sagte zum Risiko der Rezesseion:"Also es ist ein substanzielles Risiko. Ein Abschlag von drei bis fünf Prozent des BIP auf unsere Punktprognose würde uns auch noch mal deutlich unter unseren Vorkrisenstand von 2019 führen - also nicht nur in eine Rezession, sondern im Gegensatz zu anderen Ländern - schauen Sie in die USA, die sind ja schon weit über den Vorkrisenstand gewachsen - wir sind noch drunter und würden noch einmal zurückgeworfen."

Angesichts der Krise durch das fehlende Gas aus Russland halten die Expert:innen auch die Verlängerung der Laufzeit der Kernkraftwerke für sinnvoll.

Volkswirtschaftlerin Veronika Grimm erklärt:"Ich habe meine Meinung geändert. Wenn man jetzt nämlich in die nähere Zukunfet guckt, die nächsten2 bis 5 Jahre - dann sieht man nämlich falls wir jetzt relativ schnell unabhängig werden müssen von russischem Gas und afu die Mengen nicht zugreifen können, dass wir dann schon mit einer sehr herausfordernden Situation konfrontiert werden - ohne die Strommengen, die die Atomkraftwerke beisteuern könnten."

Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist für die gesamte Wirtschaft mit deutlichen Preissteigerungen verbunden. Und weil niemand weiß. wie lange der Krieg in der Ukraine dauert, ist die Unsicherheit extrem hoch.