Ägypten: Fastenbrechen teuer wie nie

Auf den Märkten in Kairo herrscht vor dem Beginn des Fastenmonats Ramadan geschäftiges Treiben - doch viele Familien in Ägypten stehen in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung. Der starke Preisanstieg bei Lebensmitteln darunter Mehl, Datteln und Süßigkeiten schmälert die Vorfreude auf das Fastenbrechen.

"Es gibt einige Dinge, die den ägyptischen Markt beeinflussen und die Preise gehen in die Höhe. Der Verfall des ägyptischen Pfunds und die Kurssteigerung des US-Dollars haben die Preise vieler Waren erhöht. Hoffentlich wird es für alle besser", sagt Abdel-Rahman Saleh, eine Anwohnerin aus Kairo.

In Ägypten, das große Mengen an Weizen importiert, ist nicht-subventioniertes Brot seit dem Beginn des Ukraine-Krieges um bis zu 50 Prozent teurer geworden. Ministerpräsident Mustafa Madbuli sah sich gezwungen, die Preise festzusetzen.

"Das Problem ist, dass die Preise gestiegen sind und die Leute sich nicht alles leisten können. Die Situation ist schwierig und Ramadan steht vor der Tür. Die Menschen müssen Dinge wie Laternen, Kleidung für die Kinder und so weiter kaufen", meint Händler Moamen Mamdouh.

In Ägypten, einem Land mit rund 103 Millionen Einwohnern, lebt etwa ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.