10 Verletzte nach russischem Raketenangriff auf Kiew

Von Euronews mit AP

Nach einem Raketenangriff auf Kiew wurden zehn Verletzte gemeldet, darunter auch ein Mädchen im Teenageralter und zwei schwangere Frauen.

WERBUNG

Am Montag sind bei einem erneuten Raketenangriff auf Kiew zehn Menschen verletzt worden. Darunter ein Mädchen und zwei schwangere Frauen.

In Kiew fielen Fragmente der abgeschossenen Raketen in Wohngebiete, im Zentrum wurde ein Teil einer Kunstakademie zerstört. Russland habe zwei ballistische Raketen auf die Stadt geschossen, beide seien von ukrainischen Flugabwehr abgefangen worden, so das ukrainische Militär

Ein Professor der zerstörten Kunstakademie bestätigte, dass alle Studenten in Sicherheit waren: "Glücklicherweise sind die Wände, die diese Räumlichkeiten verbinden, stabil. Die Fenster wurden herausgesprengt, aber die Studenten sind alle in Sicherheit."

Selenskij nimmt an Ramadan-Zeremonie teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag in Kiew an einer Zeremonie zum Ramadan teilgenommen. "Wir in der Ukraine wünschen allen, die das Leben schätzen, echten Schutz", so Selenskyj auf der Veranstaltung.

Führende Vertreter des krimtatarischen Volkes sowie Vertreter der muslimischen Gemeinschaft waren ebenfalls anwesend. "Wir wünschen allen Menschen ehrlichen Frieden, deren Heimat durch den Krieg zerstört wurde. Wir wünschen Gerechtigkeit für unseren Staat, die Ukraine und alle anderen Völker. Und möge unsere Einheit unveränderlich sein", sagte er in einer Rede.