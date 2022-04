Ramadan in Rebellenhochburg Idlib: Hilfsorganisation liefert Essenspakete

Essenspakete im Ramadan für Menschen in der syrischen Provinz Idlib: Die Region ist das letzte wichtige Gebiet, das noch nicht von der Regierung zurückerobert wurde. Die Kämpfe dauern an. Erst am Montag wurden bei einem Angriff von Regierungstruppen laut Rebellenangaben vier Jungen auf dem Weg zur Schule getötet. Die syrische Armee wird dabei weiterhin von russischen Kampfflugzeugen unterstützt.