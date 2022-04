Tag 49 von Putins Krieg in der Ukraine - Euronews am Abend 13.04.22

🙂 Hallo!

💥 100.000 Menschen warten im zerstörten und noch immer bombardierten Mariupol darauf, dass sie die eingekesselte ukrainische Stadt verlassen können.

🇷🇺🇺🇦 Hat Russland nicht genug Soldaten für den Kampf im Osten der Ukraine - und wie geht es jetzt weiter?

✈️ Nach der Absage der Ukraine-Reise von Präsident Steinmeier ist eine enorme Debatte entbrannt - nicht nur in Deutschland. Die Präsidenten von Polen und aus dem Baltikum sind unterdessen nach Kiew gereist und haben Wolodymyr Selenskyj getroffen - ohne Steinmeier zu erwähnen.

❤️ Immer mehr Deutsche wollen Ukrainisch lernen. Und eines der Wörter, die sie wissen wollen, ist "Gastfreundschaft".

🌻 Sonnenblumenöl steckt in der Ukraine fest und ist so teuer wie nie. Und so schnell wird sich daran wohl nichts ändern.

🍭🍝 In Russland fehlt es an Zucker und Salz - und viele stehen stundenlang Schlange.

🦟 Wurde beim Impfstoff-Hersteller Moderna aus einer Mücke ein Elefant gemacht?

🐠 Ihnen alles Gute! Unseren abendlichen Newsletter auf Telegram finden Sie dort unter @euronewsde

Wir haben auch Seiten auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.