Offenbar wollten sie Gesundheitsminister Karl Lauterbach entführen und die Regierung in Berlin stürzen. Ein rechtsextremes Netzwerk hat diese Pläne laut Pressemitteilung der Justiz in einer Chatgruppe auf Telegram vorbereitet.

Die Mitglieder der Chatgruppe "Vereinte Patrioten" wollten einen bundesweiten Stromausfall provozieren und dadurch "bürgerkiegsähnliche Zustände" herbeiführen.

An diesem Donnerstag wurden bei Razzien an 20 Orten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein sogar schwere Waffen wie AK47-Gewehre und Glock-Pistolen sichergestellt. Ein 55 und ein 64 Jahre alter Mann wurden am Mittwoch in Neustadt an der Weinstraße und in Falkensee in Brandenburg festgenommen. Doch es gibt noch mehr Verdächtige. Die Beschuldigten sind deutsche Staatsangehörige im Alter von 55, 54, 50, 42, und 41 Jahren. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) sind den Rechtsextremen schon seit Ende Oktober 2021 auf der Spur.