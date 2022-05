Chinesisches Team errichtet die höchste Wetterstation der Welt

Ein chinesisches Expeditionsteam hat auf dem Gipfel des Mount Everest, in rund 8.800 Metern Höhe, die höchste automatische Wetterstation der Welt errichtet. Mehr als 270 Mitglieder in fünf Teams nahmen an der Expedition teil, um die Auswirkungen des Klimawandels auf hochgelegenen Gebieten zu untersuchen.

Insgesamt wurden auf dem Mount Everest acht Wetterstationen in einer Höhe von 5.200 bis 8.830 Metern über dem Meeresspiegel eingerichtet. So kann die globale Erwärmung auf unterschiedlichen Höhenlagen des Berges beobachtet werden.

Mount Everest Purbu Zhaxi/Xinhua

"Mit dem Erreichen des Gipfels zur Beobachtung und Entnahme von Proben haben wir eine gute Grundlage für eine umfassende wissenschaftliche Expedition geschaffen und einen Erfolg erzielt", sagte Yao Tandong, Leiter des Expeditionsteams und Mitglied am Institut für die Erforschung des tibetischen Plateaus der chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Das Expeditionsteam übermittelte außerdem zum ersten Mal meteorologische Daten aus einer Höhe von 8.830 Metern über dem Meeresspiegel an das Qomolangma-Basislager auf 5.200 Metern über dem Meeresspiegel. Sie verwendeten ein Gletscherradar, um die Dicke von Schnee und Eis zu messen, und sammelten Proben auf dem Gipfel.