🇷🇺🇺🇦 Das hat Wladimir Putin am "Tag des Sieges" in Moskau zum Krieg in der Ukraine erklärt. Russland erinnert jedes Jahr am 9. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg über Nazideutschland. Der russische Präsident hat Parallelen gezogen zwischen damals und heute - die vom Westen so nicht geteilt werden.

💥 Offenbar bereitet Russlands Armee eine neue Offensive in Richtung Süden der Ukraine vor. Doch die meisten Angriffe gibt es weiterhin im Osten - im Donbas.

💻 3.000 Hacker wollen die Menschen in Russland von der Putin-Linie abbringen - mit besonderen Aktionen an diesem 9. Mai 2022.

🔴 Spektakuläre Bilder der Farbbeutel-Attacke gegen Russlands Botschafter in Polen.

❓ So haben Twitter-User das Ausscheiden der AfD aus dem Landtag in Schleswig-Holstein am Tag nach der Landtagswahl im Norden Deutschland kommentiert.

✈️ Co-Pilot nicht richtig ausgebildet: Flugzeug muss umkehren.

