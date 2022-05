ESC in Turin und der Krieg in der Ukraine: "Help Mariupol - now"

Am Ende ihres Auftritts bittet die Band "Kalush Orchestra" aus der Ukraine am Samstagabend beim Eurovision Song Contest in Turin auf Englisch: "Help Mariupol! Help Azovstal - now!" Da holt die Realität des Krieges das Entertainment ein.

Die Gruppe "Kalush Orchestra" war als 12. dran beim ESC. Gefolgt von Malik Harris aus Deutschland, der sich schon bei der Vorauswahl für Solidarität mit der Ukraine ausgesprochen hatte.

Der BBC-Reporter erinnert daran, dass der Kollege in der Ukraine von einem geheimen Bunker aus den Abend moderiert.

Auf Twitter ist #Eurovision an diesem Samstagabend Trending Topic.

Nach einem Bericht von FORBES versuchen russische Hacker, den Sieg der Ukraine beim ESC zu verhindern.

Laura Pausini (47), die zusammen mit Mika und Alessandro Cattelan durch den Abend führt und auch einen ihrer Songs zum Besten gibt, begeistert ihre Fans in den sozialen Netzwerken. Die Sängerin erregt auch damit Aufsehen, dass sie blitzschnell ihre Outfits wechselt.

Italien nutzt den ESC in Turin, um für touristische Ziele zu werben. Vor jedem Auftritt werden Bilder der Künstler:innen in malerische Bilder aus Italien eingebettet. So wird Malik Harris in die architektonischen Highlights von Turin projiziert oder die Kollegin aus Portugal nach Genua.