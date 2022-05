In Reynosa in Mexiko sind zahlreiche Migrantinnen und Migranten an der Grenze zu den USA gestrandet. Ärzte ohne Grenzen warnt davor, dass die Flüchtlingsunterkünfte dort überfüllt seien und die Menschen auf der Straße landeten. Hintergrund ist ein amerikanisches Urteil aus der Zeit der Covid-19-Pandemie. Demnach darf niemand ohne Visum in die USA einreisen.