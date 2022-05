Segelyacht "Astral" rettet 110 Menschen in Seenot

Das Rettungsschiff "Astral" einer spanischen Hilfsorganisation hat 110 Menschen im Mittelmeer gerettet, darunter ein 2-jähriges Mädchen.

Die spanische Organisation Open Arms traf am Mittwoch nach eigenen Angaben mit ihrer Segelyacht "Astral" auf das völlig überfüllte Boot mit 110 Flüchtlingen in Seenot, in der maltesischen Such- und Rettungszone (SAR) im Mittelmeer.

Das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. 2022 sind laut UN bisher mindestens 719 Migranten im Mittelmeer ums Leben gekommen.