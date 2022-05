ABBA auf der Bühne: Aber nicht „in echt", sondern als vom Computer geschaffene Abbilder. Die vier Mitglieder (Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad) der schwedischen Popgruppe sind mittlerweile alle über 70 Jahre alt. Auch wenn ABBA nicht in Fleisch und Blut auftritt, so sind zumindest die vier Ursprungsstimmen zu hören. Neben den bekannten Liedern mit etlichen Verkaufsschlagern wie „Thank you for the music" und „The winner takes it all" sind auch neue Stücke dabei, die auf dem Album „Voyage" erschienen sind.