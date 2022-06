Paris: Leichnam von TV-Journalist aus der Ukraine überführt

Der Leichnam des in der Ukraine getöteten Jornalisten Frédéric Leclerc-Imhoff ist in seine Heimat Frankreich überführt worden.

Auf dem Flughafen le Bourget bei Paris versammelten sich Angehörige und Kulturministerin Rima Abdul-Malak, um den Sarg in Empfang zu nehmen.

Auf Initiative der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen wird an diesem Freitagabend auf der Place de la République in Paris eine Gedenkveranstaltung abgehalten.

Der TV-Journalist war am 30. Mai in einem Fahrzeug in der Ostukraine von einem Granatsplitter tödlich verletzt worden. Gemeinsam mit einem französischen Kollegen und einer ukrainischen Kollegin hatte der 32-Jährige dort zuletzt eine humanitäre Mission begleitet. Sie reisten bereits am 3. Juni aus der Ukraine nach Paris.

Für den 32-Jährigen war es bereits sein zweiter Kriegseinsatz in der Ukraine. Für den französischen Sender BFM TV war Leclerc-Imhoff seit sechs Jahren tätig.

Die französische Antiterrorismus-Staatsanwaltschaft hatte an seinem Todestag die Einleitung einer Untersuchung wegen Kriegsverbrechen angekündigt.