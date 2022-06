Welche Waffen hat Deutschland an die Ukraine geliefert?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat es im April so ausgedrückt: Deutschland hat, was es selbst gerade nicht braucht, die Ukraine aber dringend und in großen Mengen benötigt. Die Rede ist von Waffen und Militärgerät - nicht etwa von Schutzhelmen.

"Wir erwarten nicht nur einfach Geschenke oder irgendwelche Törtchen. Wir erwarten konkrete Dinge und konkrete Waffen", so Selenskyj zwei Monaten nach dem russischen Einmarsch.

In Deutschland hatte die Bundesregierung zögerlich auf diese Forderungen reagiert, Gründe wurden verschiedene genannt: Zum einen hatte man befürchtet, durch Waffenlieferungen als aktive Kriegspartei angesehen zu werden und das deutsche Staatsgebiet damit zu einem Angriffsziel Russlands zu machen.

Zum anderen befürchtete man, den eigenen Bestand zu drastisch zu reduzieren und sich im Fall eines Angriffs Russlands - auf Deutschland oder ein anderes NATO-Land nicht mehr entsprechend verteidigen zu können.

Doch aller Kritik zum Trotz: Deutschland hat für den Haushalt des laufenden Jahres im Rahmen der sogenannten Ertüchtigungsinitiative seine Mittel auf insgesamt 2 Milliarden Euro aufgestockt. Dieses Geld soll ist zum größten Teil für die Ukraine bestimmt. Besonders viele schwere Waffen wurden trotz aller Bitten aus Kiew bisher nicht geliefert, dafür aber zahlreiche andere "militärische Unterstützungsleistungen" gemacht.

Diese Liste - letalen und nicht-letalen Geräts und Ausrüstung - hat die Bundesregierung jetzt öffentlich gemacht. Und sie ist lang: Von gepanzerten Fahrzeugen über Verbandszeug zur Blutstillung über Schlafsäcke bis hin zu großen Mengen an Munition.

Welches Material hat Deutschland der Ukraine geliefert?

3.000 Patronen „Panzerfaust 3“ zuzüglich 900 Griffstücke

14.900 Panzerabwehrminen

500 Fliegerabwehrraketen STINGER

2.700 Fliegerfäuste STRELA

16 Millionen Schuss Handwaffenmunition

50 Bunkerfäuste

100 Maschinengewehre MG 3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen

100.000 Handgranaten

5.300 Sprengladungen

100.000 Meter Sprengschnur und 100.000 Sprengkapseln

350.000 Zünder

23.000 Gefechtshelme

15 Paletten Bekleidung

178 Kraftfahrzeuge (Lkw, Kleinbusse, Geländewagen)

100 Zelte

12 Stromerzeuger

6 Paletten Material für Kampfmittelbeseitigung

125 Doppelfernrohre

1.200 Krankenhausbetten

18 Paletten Sanitätsmaterial, 60 OP-Leuchten

Schutzbekleidung, OP-Masken

10.000 Schlafsäcke

600 Schießbrillen

1 Radiofrequenzsystem

3.000 Feldfernsprecher mit 5.000 Rollen Feldkabel und Trageausstattung

1 Feldlazarett (gemeinsames Projekt mit Estland)

353 Nachtsichtbrillen

4 elektronische Drohnenabwehrgeräte

165 Ferngläser

Sanitätsmaterial (unter anderem Rucksäcke, Verbandspäckchen)

38 Laserentfernungsmesser

Kraftstoff Diesel und Benzin (laufende Lieferung)

10 Tonnen AdBlue

500 Stück Wundauflagen zur Blutstillung

500 Stück Verpflegungsrationen

Lebensmittel: 2.025 Paletten (68 Lkw-Ladungen) mit 360.000 Rationen Einpersonenpackungen (EPa)

MiG-29 Ersatzteile

30 sondergeschützte Fahrzeuge

Andere Unterstützung ist geplant - aber noch nicht in der Ukraine angekommen, wofür es unterschiedliche Gründe gibt. Zum Teil müssen die versprochenen Gerätschaften vor der Übergabe erst instandgesetzt werden - ob von der Bundeswehr oder der Industrie im Auftrag der Bundesregierung. Für andere Lieferungen müssen erst bestimmte Ausbildungen absolviert werden oder die versprochene Unterstützung gar erst produziert werden (mit einem * versehen).

In Vorbereitung/Durchführung

10.000 Schuss Artilleriemunition

53.000 Schuss Flakpanzermunition

5,8 Millionen Schuss Handwaffenmunition

7 Panzerhaubitzen 2000 inklusive Anpassung, Ausbildung und Ersatzteile (gemeinsames Projekt mit den Niederlanden)

5.000 Gefechtshelme

8 mobile Bodenradare und Wärmebildgeräte*

8 Aufklärungsdrohnen*

10 geschützte Kfz*

7 Störsender*

8 elektronische Drohnenabwehrgeräte*

4 mobile, ferngesteuerte und geschützte Minenräumgeräte*

65 Kühlschränke für Sanitätsmaterial

1 Fahrzeugdekontaminationspunkt

100 Auto-Injektoren

14 Drohnenabwehrsensoren und -jammer*

10 Antidrohnenkanonen*

32 Aufklärungsdrohnen*

54 M113 gepanzerte Truppentransporter mit Bewaffnung (Systeme aus Dänemark, Umrüstung durch Deutschland finanziert)

30 Flakpanzer GEPARD inklusive circa 6.000 Schuss Flakpanzermunition*

Luftverteidigungssystem IRIS-T SLM*

Artillerieortungsradar COBRA*

80 Toyota Pick-up*

3 Mehrfachraketenwerfer MARS mit Munition

100.000 Erste-Hilfe Kits*

22 Lkw