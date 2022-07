Gewalt von Melilla: Protest in Spanien und Marokko

In Spanien und Marokko haben Tausende ihre Wut über die Geschehnisse vom 24. Juni zum Ausdruck gebracht, als mindestens 23 Menschen bei dem Versuch ums Leben kamen, in die spanische Exklave Melilla zu gelangen. Sie beklagen unverhältnismäßige Gewalt spanischer und marokkanischer Einsatzkräfte. Menschenrechtsvereine gehen von einer höheren Anzahl an Todesopfern aus.

„Sowohl die marokkanische als auch die spanische Regierung sind schuld"

„Wir haben gesehen, wie Afrikaner auf der Suche nach einem besseren Leben erbarmungslos getötet wurden. Es ist so, als ob das Leben von Menschen, insbesondere von Schwarzen, keine Rolle spielen würde. Sowohl die marokkanische als auch die spanische Regierung sind schuld, wir erkennen deutlich die Heuchelei, die es in der Welt gibt", sagt Nicole Ndongala, Leiterin der Hilfsvereinigung Karibu.

Rund 2000 Menschen, von denen Zeugen zufolge mehrere mit Stangen, Wurfgeschossen und Messern bewaffnet waren, hatten versucht, die Sperranlagen zu durchbrechen, um von marokkanischem Gebiet aus ins spanische Melilla zu gelangen, was 133 Personen gelang. Die Vereinten Nationen werfen Spanien und Marokko einen ausufernden Einsatz von Gewalt vor.

„Hauptverantwortlich ist die Mafia"

Es sind Untersuchungen der Vorkommnisse eingeleitet worden. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte die vollständige Zusammenarbeit mit den Untersuchungsgruppen zu. Sánchez beklagt den Einfluss von Menschenschmugglern. „Hauptverantwortlich ist die Mafia (...), die Menschenhandel betreibt“, so der spanische Ministerpräsident.