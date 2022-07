Getreide-Export aus der Ukraine: Drei Häfen wieder in Betrieb

Die Türkei hat in Istanbul ein Koordinationszentrum für ukrainische Getreideexporte eröffnet. Dies ist Teil des von der UNO unterstützten Abkommens. Die Vereinbarung sieht vor, die Lieferungen zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in das Nachbarland im Februar wieder aufzunehmen

Die Aufgabe dieses Zentrums ist es, den sicheren Seetransport von Getreide und ähnlichen Lebensmitteln zu gewährleisten, die von den ukrainischen Häfen Odessa, Tschernomorsk und Juschny exportiert werden Hulusi Akar Türkischer Verteidigungsminister

Die Häfen Odessa, Tschornomorks und Piwdennyj haben indessen heute wieder ihren Betrieb aufgenommen. Ein Vertreter des russischen Außenministeriums erklärte jedoch, es sei noch zu früh, um die Lage abschätzen zu können.

Wir stehen zu unseren Verpflichtungen und setzen uns für die wirksame Umsetzung der Vereinbarungen von Istanbul ein. Jedoch sind auch die konstruktiven Bemühungen anderer Länder wichtig, einschließlich der Unterstützung durch die UN und der internationalen Gemeinschaft, vor allem der westlichen Länder. Ivan Nechaev Vertreter des russischen Außenministeriums

Nach einem Treffen mit dem spanischen Premierminister in Warschau hat der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki versichert, dass Polen bereit sei, bei der Ausfuhr des ukrainischen Getreides zu helfen, das von den Russen in den ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer blockiert wird.

Wir sind bereit, bei den Exporten von ukrainischem Getreide zu helfen, da die fehlenden Exporte zu einem enormen Defizit führen kann. Gerade dort, wo man den Zugang zu Weizen am meisten braucht, wie in Nordafrika und im Nahen Osten Mateusz Morawiecki Polnischer Ministerpräsident

Indessen geht der Krieg in der Ukraine unerbittert weiter. Russische Streitkräfte verstärkten ihre Angriffe auf die Stadt Bachmut in der ukrainischen Region Donezk . Bei dem Angriff wurden zivile Siedlungen beschädigt.