Ärger am Strand von Rimini: Badeverbot wegen E. coli

Ärger an der Adria, nicht nur wird auf Grund der enormen Trockenheit in Italien vielerorts nachts das Wasser abgestellt, nein,jetzt darf man nicht einmal mehr ins Wasser, denn es ist voller Bakterien. Die Umweltbehörde (Arpae) fand an 28 getesteten Orten, dass die Grenzwerte für E.coli-Bakterien überschritten wurden. Das ist ein Darmkeim, der zu Durchfall und Blutvergiftung führen kann.

Wirklich erklären können es sich die Biologen nicht, denn normalerweise kommen solche hohen E-coli-Werte vor, wenn es geregnet hat, und das hat es nicht.

Von Goro über Rimini bis nach Cattolica ist das Baden verboten und das hebt bei den Touristen nicht gerade die Laune.

Rimini, die weltberühmte und beliebte Badeort, hat übrigens seine eigenen Analysen durchführen lassen, denenzufolge keine zu hohe Bakterienbelastung im Meer vor Rimini herrsche.

Noch an diesem Freitag findet eine Dringlichkeitssitzung aller betroffener Orte statt. Von den Tourismus an der Adria ist eine solche Nachricht, dass das Meer dermaßen verschmutzt ist, katastrophal. So hoffen die Verantwortlichen, dass die Werte sich so schnell wie möglich wieder normalisieren.