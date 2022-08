Inflationsausgleich: Soll will Lindner die Menschen entlasten

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Pläne für ein neues Steuerentlastungspaket vorgestellt, das den steigenden Preisen entgegenwirken soll. Kritik gab es schon im Vorfeld: Topverdiener kämen dabei besser weg als Ärmere.

Zu den Eckpunkten des "Inflationsausgleichsgesetz" gehören der Abbau der kalten Progression, ein höherer Grundfreibetrag und mehr Kindergeld. Bürgerinnen und Bürger sollen steuerlich entlastet werden, so Lindner in Berlin. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Kraftkraft in unserem Land erhalten bleibt."

Im Vorfeld gab es bereits Kritik von vielen Seiten, Topverdiener profitierten in absoluten Zahlen stärker von Lindners Entlastungen als Geringverdiener. Die Grünen im Bundestag halten die Pläne deshalb für sozial unausgewogen.

Entlastungen von 10,1 Milliarden Euro im kommenden Jahr

Eckwerte des Einkommensteuertarifs sollen verschoben werden, um den Effekt der kalten Progression auszugleichen. So bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führen. Dann fallen höhere Steuern an, obwohl die Kaufkraft real gar nicht steigt.

Zugleich sieht Lindner in seinem Entwurf eine Erhöhung des Grundfreibetrags vor, also des Einkommens, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss. Der Finanzminister will diese Grenze von derzeit 10.347 Euro auf 10.632 Euro im kommenden und 10.932 Euro im Jahr 2024 anheben.

Das Kindergeld soll in zwei Stufen steigt und dabei auch vereinheitlicht werden. Im kommenden Jahr soll es für das erste, zweite und dritte Kind monatlich je 227 Euro geben. Ab dem vierten Kind kommen 250 Euro aufs Konto. Im Jahr 2024 sollen die Sätze für das erste bis dritte Kind noch einmal angehoben werden - auf 233 Euro.

