London: Protest gegen hohe Energiepreise - Deckelbetrag wird erhöht

In London haben Dutzende Menschen gegen hohe Energiepreise protestiert. Sie versammelten sich am Freitag vor der Energieaufsichtsbehörde Ofgem. Diese hatte am selben Tag angekündigt, dass der Preisdeckel für Gas- und Stromkosten um 80 Prozent angehoben werde. Mit der Ankündigung weiterer Entlastungsmaßnahmen wird erst im September gerechnet, wenn feststeht, wer die Nachfolge von Boris Johnson als Regierungschef antritt.