Grünen-Mitgründer Hans-Christian Ströbele gestorben

Das Urgestein der Grünen, Hans-Christian Ströbele, ist in seiner Heimatstadt Berlin gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Vor seiner politischen Karriere hatte sich Ströbele einen Namen als Strafverteidiger von RAF-Terroristen gemacht. 2002 zog er als erster Grüner per Direktmandat im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag ein.

Seine Partreifreundin und Weggefährtin Renate Künast kondolierte kurz nach der Todesnachricht, die Rechtanwalt Johannes Eisenberg schriftlich übermittelte: "Er hat selbst entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankungen zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Er war bis zuletzt bei vollem Bewusstsein. Nicht der Geist, der Körper wurde ihm zur Qual und hat ihn am 29. August 2022 verlassen."

Aus dem Bundestag hatte sich Ströbele 2017 zurückgezogen. Zunächst widmete er sich noch seiner Berliner Kanzlei, doch dann warfen ihn mehrere Krankheiten zurück.