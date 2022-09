Historischer Abschied von Queen Elizabeth II.: 2.000 geladene Gäste

Großbritannien hat Abschied genommen von seiner Queen. 96 Matrosen der Königlichen Marine zogen den Sarg mit den sterblichen Überresten von Elizabeth II. von der Westminster Hall, wo sie vier Tage aufgebahrt war zur Westminster Abby.

Dem Sarg folgten Ihre Kinder und Enkel Princess Anne, Prince Andrew and Prince Edward, König Charles III, heir to throne William Prince of Wales and Harry, Duke of Sussex.

In der Westminster Abbey in der die Queen 1953 gekrönt wurde und sie 1947 ihren geliebten Prinzen Phillip geheiratet hatte, fand in Anwesenheit von über 2000 geladenen Gästen, Königen, Fürsten, Prinzen, Staatsoberhäuptern und Regierungschef der Trauergottesdienst statt.

Geladen waren auch einfache Bürger, die sich für ihre Mitmenschen eingesetzt haben, wie Krankenschestern, die Ritter des Hosenbandorden, hohe Beamte, ehemalige Premierminister und die Träger der höchsten militärischen Orden des Vereinigten Königreichs, des George Cross und des Viktoria Cross.

In seiner Predigt würdigte der Lorderzbischof von Canterbury die Leistungen der Queen und ihren tiefen Glauben. Elizabeth II. war der Supreme Governor der Chruch of England.

Premierministerin Liz Truss las aus dem Johannesevangelium.

Die Queen wurde dann in einem nichtöffentlichen Gottesdienst in Schloß Windsor beigesetzt, der mit einem altherbgebrachten Tradition endet. Der Lord Chamberlain zerbricht seinen Amtsstaab und legt ihn auf den Sarg, bevor dieser beigesetzt wird.