Film-Legende: Schauspielerin Sophia Loren wird 88

Sie ist eine lebende Legende. Jetzt ist die italienische Schauspielerin Sophia Loren 88 geworden. "La Loren", wie man sie in ihrem Heimatland liebevoll nennt, wird nicht nur in Italien, sondern weltweit geliebt und gefeiert.

Sie wurde am 20. Sep 1934 als Sofia Villani Scicolone in Rom geboren und wuchs in Puzzuoli und Neapel in ärmlichen Verhältnissen auf.

Ab den 1950er Jahren spielte sie kleine Filmrollen und nahm an Schönheitswettbewerben teil. Der Durchbruch kam als sie der Regisseur Carlo Ponti entdeckte. Er war der Wegbereiter ihrer Karriere. Sofia Loren wurde innerhalb weniger Jahre zum Weltstar.

Ihren ersten Oscar erhielt sie für ihre Hauptrolle in "Und dennoch leben sie" im Jahr 1960.

Zu ihren bekannteren Hollywoodfilmen gehört etwa "Hausboot", "Prêt-À-Porter" und "Es begann in Neapel".