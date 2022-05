Den Krieg von innen erleben: Doku "Mariupolis 2" erschüttert in Cannes

Cannes zeigt sich erschüttert nach den Bildern von "Mariupolis 2", einem Dokumentarfilm über die Verzweiflung der Einwohner:innen von Mariupol, die versuchen, in den Ruinen der von Russland zerstörten Stadt zu überleben.

Mantas Kvedaravičius, Regisseur aus Litauen, wurde letzten Monat während der Dreharbeiten getötet. Bei der Vorführung war Hanna Bilobrova, Co-Regisseurin von "Mariupolis 2" und Verlobte von Kvedaravičius, anwesend.

Nach einem Kunstflug der französischen Luftwaffe über Cannes ist sie noch immer schockiert:

"Gestern standen wir auf dem Balkon und hörten die Kampfflugzeuge kommen. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten uns auf den Boden gelegt - es folgten keine Bomben. Und diese Jets...ich habe angefangen zu weinen. Ich umarmte eine Freundin, und ein Kollege ging runter, um zu fragen was da los war."

Kvedaravičius hatte bereits vor dem Krieg zwei Dokus über Mariupol gedreht. Als der Krieg losging, ging er dorthin zurück und half denjenigen, die er während der Dreharbeiten getroffen hatte. Dann entschied er, einen dritten Film zu drehen, ohne Musik und mit Originalton.

"Ich hoffe, dass die Menschen für sich selbst denken, wenn sie diesen Film sehen und dass sie ihre eigene Entscheidung treffen und ihre eigenen Gedanken haben, und darüber nachdenken, was wichtig ist", sagt Bilobrova.

"Das Filmfestival von Cannes hat sich schon immer dazu berufen gefühlt, einen Bezug zur Realität herzustellen und Filmemachern, die sich für Frieden und Menschenrechte in der ganzen Welt einsetzen, eine besondere Plattform zu bieten. Mariupolis 2 zu sehen bedeutet, den Krieg von innen zu erleben, die Angst vor Bombenangriffen und das Chaos, verkörpert von Männer und Frauen, die alles verloren haben, einschließlich ihres Lebens, wie der Regisseur Mantas Kvedaravičius, der am 2. April 2022 in Mariupol in der Ukraine von der russischen Armee getötet wurde.