Die Queen vorm Fernseher: Welche Filme die Monarchin wirklich mochte

In den mehr als 96 Jahren ihres Lebens hat die Queen die wichtigsten künstlerischen Veränderungen, gar Revolutionen eines ganzen Jahrhunderts erlebt.

Als Elizabeth II. 1926 geboren wurde, war der Schwarz-Weiß-Stummfilm die Norm, Jazz galt als neues Genre und modernistische Literatur als letzter Schrei. In den folgenden Jahrzehnten erlebte sie das Aufkommen des Fernsehens, die Revolution der Popmusik der 60er Jahre und die wachsende Anerkennung einer weitaus größeren Vielfalt im Kulturbetrieb. Doch was hat ihr wirlich gefallen?

Hier die Likes der Queen:

Musik

Als am 8. September das Ableben von Elizabeth II. bekannt gegeben wurde, war der Song B.O.T.A. (Baddest of them all) von Eliza Rose und Interplanetary Criminal die Nummer eins der britischen Charts.

Doch während die britische Musikszene in den letzten zehn Jahren ihres Lebens von House- und Grime-Songs dominiert wurde, war der Geschmack der Queen - vielleicht wenig überraschend - etwas mehr Old School.

Im Jahr 2016 verriet sie ihre Lieblingssongs. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Showmelodien aus Musicals, Hymnen und einige klassische Schlager. Hier einige ihrer Top-Ten:

Die Musicalnummern "Oklahoma!" von Howard Keel und "Anything You Can Do (Annie Get Your Gun)" von Dolores Gray und Bill Johnson

Die Hymnen 'Praise, My Soul, The King Of Heaven' und 'The Lord is My Shepherd'

Klassiker der 30er und 40er Jahre 'Cheek to Cheek' von Fred Astaire, 'The White Cliffs Of Dover' von Vera Lynn und 'Leaning on a Lamp-post' von George Formby

In einer Ansprache an ihr Volk zu Beginn der Pandemie bezog sich Elizabeth II. auf "We'll Meet Again", ebenfalls von Vera Lynn.

Die größte Überraschung auf der Liste ist jedoch ein Eintrag von Take That-Frontmann Gary Barlow. Die Königin erwähnte ausdrücklich, dass sie "Sing" von Barlow mochte, als er es mit der Commonwealth Band bei ihren Jubiläumsfeierlichkeiten 2012 spielte. Außerdem soll sie eine Schwäche für "Dancing Queen" von ABBA.

Bildende Kunst

Im Laufe ihrer Lebens wurde die Queen selbst mehrfah poträtiert, so durch Pietro Annigoni 1954 und später von Lucian Freud. Hier einige ihrer Favoriten:

"Der Schiffbauer und seine Frau" von 1633, ein Meisterwerk Rembrandts aus der Sammlung der Queen

"Queen" von der Hand des zeitgenössischen Künstlers David Hockney Er erhielt als einer von wenigen Menschen den Order of Merit für besondere Verdienste um die Kunst.

David Hockney im Februar 2017 Frank Augstein/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Film und Fernsehen

"Flash Gordon"

Ein hartnäckiges Gerücht besagt, die Queen sei großer Fan des Sience-Fiction-Film-Klassikers aus den 80er Jahren. Elizabeth II. soll diesen Film des öfteren zum Weihnachtsfest auf Sandringham gesehen haben, zusammen mit ihren Enkelkindern. Schauspieler Brian Blessed, selbst einer der Darsteller im Film, sagte in einem Interview im Jahr 2020, die Queen habe ihn bei einem Zusammentreffen gebeten, einige seiner Zeilen aus dem Film zu wiederholen.

"The Bill"

In einer Fernsehsendung ließ sich einer ihrer Angestellen zu einer Bemerkung über ihren Geschmack hinreißen. Gern habe sie die Polizei-Soap-Opera verfolgt, bis zu ihrer Einstellung im Jahr 2010. Sie habe außerdem gern folgende Serien gesehen:

Doctor Who

Downton Abbey

Die Queen soll einen Netflix-Account gehabt haben und dort die Serie "The Crown" über sie selbst und ihre Familie verfolgt haben. Eine Verfilmung nach an der Realität? Eine königlicher Kommentrag dazu ist nicht überliefert.

Die Dislikes der Queen

Als Monarchin hat die Königin nicht oft verraten, wovon sie weniger angetan war. Doch einige wenige Details drangen an die Öffentlichkeit.

Die Beatles

Obwohl nur wenige Bands so tief in der britischen Psyche verwurzelt sind wie die Beatles, war sie offenbar nicht der größte Fan von John Lennon. Obwohl alle Mitglieder der Fab Four 1965 von der Queen mit dem Order of the British Empire (MBE) ausgezeichnet wurden, ist Lennon der Einzige, der die Auszeichnung zurückgab.

Zu dieser Zeit war es ein Novum, Künstlern MBEs zu verleihen, und einige frühere Empfänger gaben ihre Auszeichnungen aus Protest zurück. Damals sagte Lennon:

"Sie haben sie bekommen, weil sie Menschen umgebracht haben. Wir haben sie für unsere Unterhaltung bekommen. Ich würde sagen, wir verdienen unseren mehr."

Nach Angaben des Hofberichterstatters Talbot Church war die Königin "begeistert und erleichtert" gewesen. Und habe den Beatle als "vulgär" bezeichnet.

Monopoly

Die Queen soll kein Fan des Brettspiels Monopoly gewesen sein. Im königlichen Haushalt sei es gar verboten worden, so heißt es. Wer am eigenen Leibe erlebt hat, wie das Spiel familiäre Spannungen am Weihnachtsabend auf die Spitze treibt, wird das bestens nachvollziehen können.