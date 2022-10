Rishi Sunak ist von König Charles in seinem Amt als Premierminister bestätigt worden. Der ehemalige Finanzminister löst seine Parteikollegin Liz Truss ab, die nach der kürzesten Amtszeit einer britischen Regierungschefin ihren Rücktritt erklärt hatte. Sie war nur 50 Tage im Amt.

"Vertrauen muss man sich verdienen, und ich werde mir Ihres verdienen." Rishi Sunak Britischer Premierminister

Sunak versprach vor der Downing Street 10:"Ich werde unser Land nicht mit Worten, sondern mit Taten vereinen. Ich werde tagein, tagaus arbeiten, um für Sie etwas zu erreichen. Diese Regierung wird Integrität und Professionalität auf allen Ebenen zeigen. Vertrauen muss man sich verdienen, und ich werde mir Ihres verdienen."

Zudem gestand Sunak ein, dass er die Fehler seiner Vorgängerin korrigieren müsse.

"Ich weiß. dass bessere Tage vor uns liegen." Liz Truss 50 Tage im Amt der britischen Premierministerin

Und Liz Truss sagte: "Ich freue mich darauf, mehr Zeit in meinem Wahlkreis zu verbringen und South West Norfolk weiterhin von der Hinterbank aus zu dienen. Unser Land kämpft weiterhin gegen einen Sturm an, aber ich glaube an Großbritannien. Ich glaube an das britische Volk, und ich weiß, dass bessere Tage vor uns liegen".

Sunak muss jetzt vor allem die Märkte beruhigen und das Chaos beenden, wodurch sich die britische Regierung zum Gespött gemacht hatte.