Rishi Sunak: Der jüngste britische Premierminister seit 1783

42 Jahre ist Rishi Sunak alt, einen jüngeren britischen Premierminister gab es zuletzt 1783, als der 24-jährige William Pitt das Amt antrat.

Sunak wuchs in der südenglischen Stadt Southampton auf, seine in Ostafrika geborenen, indischstämmigen Eltern kamen in den 1960er Jahren nach England. Der Sohn einer Apothekerin und eines Arztes studierte an den Eliteuniversitäten Oxford in England und Stanford in Kalifornien. Vor seinem Gang in die Politik arbeitete Sunak bei einer Bank. Auch seine Ehefrau, die Tochter eines indischen Milliardärs, ist im Finanzwesen tätig. Das Paar hat zwei Töchter.

Kometenhafter Aufstieg

Sunaks politischer Aufstieg verlief kometenhaft. 2015 wurde er Parlamentsabgeordneter, keine fünf Jahre später war er Schatzkanzler und damit in der Regierung Johnson für die Finanzen zuständig.

Bereits nach Boris Johnsons Abgang bewarb sich Sunak um den Torie-Vorsitz und damit das Amt des Ministerpräsidenten. Liz Truss setzte sich Anfang September durch, sechs Wochen später gab sie auf.

Truss habe unter schwierigen Umständen im In- und Ausland würdevolle Führung erbracht, sagte Sunak in seiner ersten Stellungnahme. Jetzt ist es an ihm, das britische Regierungsdurcheinander zu beenden.