Twitter-Chef Elon Musk "zwitschert": Wählt mal die Republikaner

In einem Tweet an so genannte „unabhängig denkende Wähler“ empfiehtlt Tesla- und seit Ende Oktober auch Twitter-Chef Elon Musk, bei den Zwischenwahlen am Dienstag für die Republikaner zu stimmen. Schon in der Vergangenheit hatte Musk immer wieder mit der republikanischen Partei sympathisiert.

„Geteilte Macht zügelt die schlimmsten Auswüchse beider Parteien, daher empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, da die Präsidentschaft demokratisch ist“, schrieb Musk. „Hardcore-Demokraten oder Republikaner wählen nie die andere Seite, also sind es die unabhängigen Wähler, die entscheiden, wer das Sagen hat“, fügte er hinzu.

Erst Ende Oktober hatte Musk Twitter für rund 44 Milliarden Dollar übernommen und danach etwa der Hälfte der Belegschaft gekündigt. Das brachte ihm sogar die Kritik der Vereinten Nationen ein. Jetzt kehren die ersten der Gefeuerten zurück.