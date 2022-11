Für die US-Regierung von Vize-Präsidentin Kamala Harris und Präsident Joe Biden steht bei dieser Wahl viel auf dem Spiel. In den Umfragen vor den Midterms - den Zwischenwahlen nach zwei Jahren Präsidentschaft - liegen die oppositionellen Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat vorn.

In New York will die Demokratin Kathy Hochul als erste Frau zur Gouverneurin gewählt werden.

Die Demokratin Kathy Hochul in New York

In Arizona tritt der neue Star der republikanischen Partei, Keri Lake, an, um die Gouverneurswahlen zu gewinnen.

Republikanerin Keri Lake in Arizona

Besonders spannend wird es in den fünf bei den letzten Wahlen von Demokraten gewonnenen Staaten Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin sowie in Nevada. Es geht um die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und im Senat.

"Im besten Fall ein Stillstand auf dem Capitol Hill"

Die Politikwissenschaftlerin Julie Normann sieht Wirtschaft und Inflation als die bestimmenden Themen.

Die UCL-Forscherin sagt: "Wenn die Demokraten eine oder beide Kammern verlieren, was sehr wahrscheinlich ist, wird das Bidens Agenda für die nächsten zwei Jahre wirklich lahmlegen. Wir können im besten Fall mit einem Stillstand auf dem Capitol Hill rechnen, im schlimmsten Fall werden wir wohl eine Reihe von Angriffen auf Bidens Politik erleben und sogar einige persönliche Probleme".

Es-Präsident Donald Trump hat in Palm Beach in Florida gewählt - er plant offenbar, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 wieder anzutreten. Für den 15. November hat er eine "wichtige Mitteilung" angekündigt.

Vor vielen Wahlbüros bildeten sich lange Schlangen. An Orten, in denen der Ausgang knapp ist, könnte das Ergebnis erst in einigen Tagen vorliegen.