Königin Margrethe II. feiert (endlich) 50. Thronjubiläum

Dänemarks Monarchin Königin Margrethe II. hat zusammen mit ihren Landsleuten ihr 50. Thronjubiläum nachgefeiert.

Nach einer Kutschfahrt durch Kopenhagen jubelten der Monarchin am Samstag Tausende Däninnen, Dänen und Touristen am Straßenrand zu. Anschließend zeigte sich die 82-Jährige im pinken Kostüm und strahlend an der Seite von Oberbürgermeisterin Sophie Hæstorp Andersen auf dem Rathausbalkon.

Die Zeremonie war zweimal verschoben worden, im vergangenen Januar kam die Corona-Pandemie dazwischen. Und im September verstarb die britische Königin Elizabeth II, eine Cousine dritten Grades.

Margrethe feierte mit der für sie typischen Zurückhaltung - sie ist nunmehr die dienstälteste Regentin weltweit.

Während Andersen die Menschenmenge vor dem Gebäude zu Hurra-Rufen aufforderte, winkte die Jubilarin in die Menge. Der Rathausempfang stellte auch den ersten gemeinsamen offiziellen Termin dar, an dem Margrethe und ihre Söhne Kronprinz Frederik (54) und Prinz Joachim (53) seit einem teils öffentlich ausgetragenen Konflikt um die Titel von Joachims Kinder gemeinsam teilnahmen.

Die Königin hatte im September verkünden lassen, dass die vier Kinder vom neuen Jahr an statt ihrer Prinzen- und Prinzessinnentitel nur noch die Titel als Grafen beziehungsweise Gräfin von Monpezat tragen sollen. Joachim hatte sich darüber enttäuscht gezeigt, Margrethe tat er leid.

"Ich habe meine Entscheidung als Königin, Mutter und Großmutter getroffen, aber als Mutter und Großmutter habe ich unterschätzt, wie sehr sich mein jüngster Sohn und seine Familie betroffen fühlen", betonte sie. Es sei jedoch ihre Pflicht und auch ihr Wunsch als Königin, dass sich die Monarchie zeitgemäß entwickle. Dies erfordere gelegentlich auch das Treffen schwieriger Entschlüsse.

Margrethe hatte den Thron nach dem Tod ihres Vaters Frederik IX. am 14. Januar 1972 geerbt. Zu ihrem Königreich zählen neben dem EU-Land Dänemark auch Grönland und die kleinen Färöer-Inseln. Beim Volk ist die stets strahlende und nicht selten rauchende Regentin beliebt, ihre Silvesteransprachen haben Kultstatus wie in Deutschland "Dinner for One. Sie ist ausgesprochen kreativ und kunstinteressiert, gilt als pragmatisch und manchmal auch etwas unkonventionell.