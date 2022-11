Proteste bei COP27: reiche Länder sollen zahlen

Bei ihrem Protest während der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh haben Demonstranten reiche Länder aufgefordert, einen fairen Ausgleich für die globalen Auswirkungen der Klimakrise zu zahlen.

Sieben Aktivist_innen aus dem Gobalen Süden führten den Protest vor dem Konferenzzentrum in dem ägyptischen Urlaubsort an. Es handelte sich um einen von mehreren kleineren Protesten, die rund um die COP27 stattfanden.

Die Verhandlungen in Ägypten stehen nach Einschätzung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock vor großen Hürden.

"Es war noch nie so schwierig, ein ambitioniertes Ergebnis bei einer Weltklimakonferenz zu erreichen", sagte die Grünen-Politikerin am Freitag im Bundestag in Berlin. Noch nie habe eine Klimakonferenz unter so schwierigen geopolitischen Vorzeichen stattgefunden. "Der russische Angriffskrieg hat überall zur Spaltung geführt und vor allen Dingen bestehende Krisen wie Ernährungssicherheit weiter verschärft", so Baerbock.