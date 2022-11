Remenbrance Day: Royals gedenken getöteter Soldaten

Mit einem zweiminütigen Schweigen ist in Großbritannien in die in den Kriegen gefallenen Soldaten erinnert worden. König Charles III. legte erstmals als Monarch einen Kranz zu Ehren der toten Soldaten aus Großbritannien und den Commonwealth-Staaten nieder. Nach ihm würdigten auch Thronfolger Prinz William, sein jüngster Bruder Prinz Edward und seine Schwester Prinzessin Anne die Getöteten mit Kränzen. Charles' Ehefrau Königsgemahlin Camilla und Williams Gattin Prinzessin Kate verfolgten die Zeremonie vom Balkon eines nahen Regierungsgebäudes aus.

Zuvor erklang die berühmte Glocke des umfassend restaurierten Glockenturms Big Ben, der ab sofort wieder regelmäßig zu hören sein soll. Tausende Soldaten und Veteranen beteiligten sich an der Zeremonie an der Londoner Weltkriegsgedenkstätte Cenotaph.