Menschen aus Rumänien kaufen in der Ukraine ein. Hunderte überqueren jeden Tag die Grenze ins Kriegsland, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Die niedrigeren Preise locken. Vor allem für Kraftstoff, Lebensmittel oder Tierfutter. Sie kehren mit vollen Koffern nach Hause zurück,

Ein Käufer aus Rumänien: "Wir haben ein paar Limonaden und einige Autoteile als Ersatz gekauft. Der Preis ist nicht sehr unterschiedlich, aber wir können das in Rumänien nicht finden. Es gibt nichts anderes. Sie haben keinen Strom, maximale Armut"

Einmal in der Woche fährt auch Floarea 70 Kilometer über die Grenze in die Ukraine, um einzukaufen. Sie sagt: "Ich habe einen vollen Tank Diesel und Lebensmittel für zu Hause. Sonst nicht viel."

Carmen Ciocan, Reporterin von euronews: "Was hast du gekauft?"

"Ein paar Feuerzeuge, 2-3 Tüten Kleie, Kleidung, Lebensmittel."

Angelockt von den niedrigen Preisen, gehen Rumäninnen und Rumänen aus dem Nordosten des Landes trotz des Krieges in der Ukraine einkaufen. Zu Weihnachten kaufen sie Lebensmittel, Süßigkeiten, Treibstoff und einige von ihnen sogar Geschenke. An den Grenzübergängen herrscht jetzt mehr Andrang als sonst. Die Menschen aus Rumänien müssen einige Stunden in der Schlange warten, um in ihr Land zurückkehren zu können.