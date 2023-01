In Südvietnam versuchen Rettungskräfte, einen zehnjährigen Jungen zu befreien, der in einem 35 Meter tiefen Rohr feststeckt. Seit Stunden gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Das Rohr habe nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. "Niemand hätte gedacht, dass ein Jugendlicher so tief in der Säule eingeschlossen werden könnte, weil der Raum darin nur so breit ist wie die Hand eines Erwachsenen", zitierte die Zeitung «VnExpress» einen der Retter.

Die Helfer wollten zunächst Erde rund um den Beton aufzuweichen, um das Rohr mit einem Kran aus der Erde zu ziehen. Die Versuche schlugen aber fehl. Die Einsatzkräfte pumpten immer wieder Sauerstoff in das Rohr.

Das Unglück ereignete sich am Samstag in einem Baugebiet in der südlichen Provinz Dong Thap. Der kleine Junge war mit drei Nachbarn unterwegs, um Metall zu sammeln.